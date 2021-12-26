Пожар уничтожил электрощитовую и служебное помещение проводников.

На железнодорожном вокзале во Львове ночью 26 декабря загорелся вагон поезда "Киев-Ужгород".

Об этом сообщили в ГСЧС.

"26 декабря в 03:57 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в г. Львове на пл. Дворцовой 1, на ст. Львов главного железнодорожного вокзала. Пожар возник в пассажирском вагоне поезда сообщением "Киев-Ужгород". К месту вызова выехали спасатели 1-й и 2-й государственных пожарно-спасательных частей г. Львова и оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины во Львовской области", - говорится в сообщении.

Когда пожарные приехали, они увидели, что вагон отцеплен от поезда, а из окон идет дым. Пассажира, который был внутри, проводник уже вывел на улицу.

Читайте такжеНа Харьковщине школьница "играла в футбол" кошкой (видео) - соцсети"Огнеборцы включились в специальные аппараты защиты органов дыхания и зрения и приступили к проведению работ по ликвидации возгорания. В 05:00 пожар локализован и в 05:03 ликвидирован в составе 2-х звеньев газодымозащитной службы. В результате пожара огонь уничтожил электрощитовую и служебное помещение проводников на площади 4 кв. м. К ликвидации пожара привлекалось 22 человека личного состава и 3 единицы спецтехники", - рассказали спасатели.

В результате возгорания никто не пострадал. Причину пожара устанавливают правоохранительные органы.

Ранее УНИАН писал, как на Львовщине спасатели вытаскивали из сугробов пассажирские автобусы.

А под Полтавой в результате пожара в вагоне погибли два человека.

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