Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Пострадавшие находятся в больнице.

Вследствие взрыва в жилом доме во Львовской области, который произошел сегодня, 25 декабря, травмированы пять человек: 11-летняя девочка, двое юношей в возрасте 19 и 20 лет и их родители, 43-летняя женщина и 47-летний мужчина.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Все пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы. Кроме того, дом в результате взрыва полностью разрушен", - говорится в сообщении.

Следователи территориального подразделения полиции открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса ("нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности"). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, - лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

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Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 декабря, в полицию поступило сообщение от спасателей о том, что в селе Ниновичи Червоноградского района в деревянном частном жилом доме произошел взрыв газовоздушной смеси.

Как установили правоохранители, в доме проживала семья из пяти человек. На момент взрыва все находились дома.

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