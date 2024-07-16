На курорте в Болгарии нашли тело украинца на курорте в Болгарии

Тело отправили на вскрытие, но следователи предварительно классифицировали произошедшее как смерть из-за утопления.

В курортном городе Поморие(Болгария) в районе "Косата" обнаружили тело 60-летнего украинца. Мужчина имел статус временной защиты и проживал в отеле на Солнечном берегу.

Как информирует Болгарское национальное радио, о смерти мужчины сообщила местная полиция. Сообщение в полицию поступило 15 июля около 17:30. Во время первичного осмотра видимых признаков насилия не обнаружили.

В полиции уточнили, что тело украинца доставили на вскрытие в отделение судебно-медицинской экспертизы Университетской больницы в Бургасе. По предварительной информации, смерть наступила в результате утопления. Продолжается расследование.

Видео дня

Гибель украинцев за рубежом

В Польше время от времени происходят убийства украинцев. Так 26 декабря стало известно, что 42-летняя беженка из Украины бросалась под колеса автомобилей в Варшаве, узнав о том, что россияне во время атаки убили ее 20-летнюю дочь.

А почти год назад в новогоднюю ночь в Польше убили гражданина Украины. Полиция задержала 12 человек. Среди них были украинцы и иностранцы.

Вас также могут заинтересовать новости: