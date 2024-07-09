Болгарская государственная компания подала в суд на российского монополиста в связи с нарушением контракта в 2022 году.

Болгарская государственная газовая компания "Булгаргаз", как и предупреждала, начала арбитражное разбирательство против российского "Газпрома". Крупнейшая болгарская газораспределительная компания требует компенсации в размере 400 миллионов евро (432,76 миллиона долларов) за нарушение контракта в 2022 году, пишет Reuters со ссылкой на сообщение компании.

Болгарская компания начала разбирательство 8 июля перед началом Арбитражного суда Международной торговой палаты в Париже, поскольку российская компания не ответила на ее предложение мирового соглашения: "После того, как российская сторона не предприняла действий для решения вопроса во внесудебном порядке, "Булгаргаз" принял необходимые меры для защиты интересов компании", – говорится в заявлении.

Отмечается, что в прошлом году "Газпром" приостановил долгосрочный контракт "Булгаргаз", который охватывал 90% объемов природного газа, поставляемого болгарской компанией потребителям. Российский монополист прекратил поставки природного газа "Булгаргаз" в конце апреля 2022 года.

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Министр энергетики Болгарии Владимир Малинов заявлял, что государственная компания "Булгаргаз" потребует от российского "Газпрома" 400 миллионов евро компенсации за прекращение поставок газа.

В начале полномасштабной войны Владимир Путин объявил, что Россия будет принимать оплату за поставленный в Европу газ в рублях. В Болгарии отказались это делать. Однако Болгария отказывается выполнять указанное условие. В качестве альтернативы российскому газу Болгария вела переговоры с Азербайджаном об увеличении импорта газа через терминалы СПГ в Греции и Турции.

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