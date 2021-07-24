По данным СМИ, пламя удалось локализовать / скриншот
В центре Киева, на улице Крещатик, вспыхнул пожар. Во дворе жилого дома горел мусор.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь столичного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага.
"Крещатик, 13. Во дворе жилого дома горит мусор на площади 20 квадратных метров", - рассказала она.
Пострадавших нет, добавила Водолага.
На опубликованных в интернете видео видно, как над одним из домов на Крещатике поднимается огромный столб черного дыма.
По данным СМИ, пламя удалось локализовать.
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