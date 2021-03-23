В Деснянском районе Киева в одной из квартир многоэтажки вспыхнул пожар.
Читайте такжеНа Винниччине горел кемпинг-отель (фото)Видео опубликовали в Facebook-паблике «Киев Оперативный».
Отмечается, что горела квартира на девятом этаже.
Как пишет Hyser, огонь перекинулся на соседнюю квартиру, и, судя по опубликованным видео, повреждена крыша дома.
В Главном управлении ГСЧС в Киеве, сообщают, что жертв и пострадавших в результате пожара нет: «На момент возникновения пожара хозяева находились дома. Услышав запах дыма, который ширился по комнатам, они заметили пламя на собственном балконе и немедленно покинули помещение... Причину пожара будет устанавливать следствие».
По информации спасателей, им удалось «быстро ликвидировать пожар, предотвратив распространение огня на саму квартиру».
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