В Киевской области задержали банду правоохранителей, которые похищали IТ-предпринимателей (видео)

Знание методов оперативно-розыскной деятельности позволяли им почти не оставлять за собой следов.

На Киевщине задержали банду правоохранителей, которые похищали людей и требовали деньги.

Как сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области, в состав разоблаченной организованной преступной группы входили действующие сотрудники Службы безопасности Украины и полицейские.

Помогали им двое гражданских лиц, которые уже имели проблемы с законом. Задержанные «специализировались» на похищении предпринимателей, которые работали в сфере IТ-технологий.

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Разоблачили преступную деятельность вооруженной банды сотрудники полиции Киевщины, сотрудники ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области. В спецоперации по задержанию участвовали спецназовцы - бойцы «КОРД» и батальона полиции особого назначения.

«Установлено, что к преступлениям банда готовилась тщательно. Каждую свою жертву они отслеживали шаг за шагом, знали распорядок дня, режим работы, адреса пребывания. Похищали людей на арендованных автомобилях. Знание методов оперативно-розыскной деятельности позволяли им почти не оставлять за собой следов», - говорится в сообщении.

Злоумышленники нападали на предпринимателей среди белого дня, затем вывозили их в безлюдные лесополосы. Там нападавшие своим пленникам надевали наручники, угрожали оружием и физической расправой, жестоко избивали и требовали откуп – большую сумму денег.

Так, один из пленников заплатил своим похитителям 175 тыс. долларов. Для этого они посадили мужчину к себе в автомобиль и ездили по разным адресам, пока тот не набрал определенную сумму денег.

«Потерпевшие были крайне напуганы, поэтому и не обращались к правоохранительным органам за помощью, опасаясь за себя и за свои семьи», - отметили в полиции.

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Во время проведения обысков по месту проживания злоумышленников выявлено и изъято 9 пистолетов различной модификации, патроны, полицейский униформа и жетоны, различные удостоверения, среди которых работники полиции и СБУ, Администрации президента, налоговой службы, шевроны с надписями «СБУ», «Полиция», наручники, дубинки, мобильные телефоны, более 35 тыс. долларов и 500 евро, банковские карты, большое количество наркотиков, таких как амфетамин, метадон, героин.

Также изъяты 5 автомобилей, на которых передвигались злоумышленники: Honda Civic, Honda Accord, Lexus RX, BMW и Volkswagen Passat.

Пятерых участников группировки задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Они будут помещены в изолятор временного содержания, добавили в полиции.

Задержанным инкриминируют преступления, предусмотренные ч.3 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) и ст.257 (Бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.