Россиянин забаррикадировался и угрожал взорвать многоэтажку на Киевщине (фото, видео)

Квартиру, в которой забаррикадировался злоумышленник, штурмовали бойцы батальона полиции особого назначения.

В Киевской области задержан россиянин, который за полчаса совершил несколько преступлений и угрожал взорвать многоэтажку.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области, вчера в с. Святопетровское неизвестный нагло отобрал мобильные телефоны у трех местных жителей. Одной из пострадавших при этом угрожал ножом.

После совершения двух дерзких грабежей и разбойного нападения мужчина забаррикадировался в квартире и из окна выкрикивал угрозы взорвать многоэтажку.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции. Однако вор никак не соглашался идти на контакт и вести переговоры с правоохранителями.

После этого спецназовцы штурмовали квартиру и задержали правонарушителя. Им оказался 38-летний гражданин РФ. Сейчас мужчина задержан по ст. 208 УПК и находится в изоляторе временного содержания.

В ходе неотложного обыска в доме задержанного следователи полиции обнаружили и изъяли один из похищенных телефонов, нож и другие вещественные доказательства. Никаких взрывчатых предметов или веществ не обнаружено.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 1 и ч. 2 ст. 186 (грабеж), ч. 2 ст. 187 (разбой) и по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, - лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

О задержании иностранца сообщено в посольство Российской Федерации и МИД Украины.