Они проникли в дом рано утром.

На Киевщине мужчина расстрелял разбойников, которые проникли в дом и допрашивали его жену и дочь.

Об этом сообщают в полиции Киевской области.

Инцидент произошел 16 ноября в Крюковщине. В 4:30 в частный дом проникли мужчины в балаклавах и начали требовать у хозяйки и ее дочери ценности и сбережения.

Хозяин дома проснулся и несколько раз выстрелил из зарегистрированного травматического оружия в сторону нападавших. Ему удалось ранить одного из них в ногу.

Читайте такжеКиевлянка защищала водителя-нарушителя от копов, которых сама и вызвала (видео)Мужчины выбежали из дома и скрылись в неизвестном направлении, прихватив ювелирные украшения.

На место прибыла следственно-оперативная группа Бучанского районного управления полиции и кинологи. Младший инспектор-кинолог Николай Вдовенко совместно с четвероногим напарником Некстом менее чем за час разыскали раненого нападавшего. Им оказался 37-летний выходец из Турции.

В тот же день на съемной квартире задержали второго разбойника, выходца из Казахстана.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители разыскивают третьего фигуранта и проверяют мужчин на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории области.

Ранее сообщалось, что полиция закрыла уголовное производство против ветерана АТО, который смертельно ранил нападавшего на дом.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Людмила Жерновская