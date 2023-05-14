57-летний мужчина попал в больницу с травматической ампутацией руки.

В Киевской области мужчине оторвало руку вследствие неосторожного обращения со взрывчаткой. Пострадавший пытался самостоятельно разобрать устройство, когда оно взорвалось.

Как сообщили в полиции Киевщины, пострадал 57-летний житель села Копачи. Его госпитализировали с травматической ампутацией левой руки.

"Пострадавший получил травму в результате неосторожного обращения с найденным взрывным устройством, которое он пытался разобрать в гаражном помещении", – добавили правоохранители.

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Инциденты со взрывами в Украине

22 апреля в Черноморске Одесской области в результате взрыва мужчина остался без ног. Он получил травмы из-за взрыва самодельного устройства в одном из гаражных кооперативов города. Отмечается, что в гараже обнаружили более 100 гранат.

4 апреля в Харькове у мужчины в руках взорвалась граната. От полученных травм он погиб на месте. По данным правоохранителей, погибшим оказался 36-летний житель Донецкой области.

Несколькими днями ранее похожий инцидент произошел во Львове. В одной из квартир многоэтажного дома по ул. Замарстиновской взорвалась граната. Один человек погиб. Впоследствии в полиции раскрыли подробности трагического инцидента. Правоохранители рассказали, что погиб 44-летний житель Чернигова.

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