В Киевской области мужчине оторвало руку вследствие неосторожного обращения со взрывчаткой. Пострадавший пытался самостоятельно разобрать устройство, когда оно взорвалось.
Как сообщили в полиции Киевщины, пострадал 57-летний житель села Копачи. Его госпитализировали с травматической ампутацией левой руки.
"Пострадавший получил травму в результате неосторожного обращения с найденным взрывным устройством, которое он пытался разобрать в гаражном помещении", – добавили правоохранители.
Инциденты со взрывами в Украине
22 апреля в Черноморске Одесской области в результате взрыва мужчина остался без ног. Он получил травмы из-за взрыва самодельного устройства в одном из гаражных кооперативов города. Отмечается, что в гараже обнаружили более 100 гранат.
4 апреля в Харькове у мужчины в руках взорвалась граната. От полученных травм он погиб на месте. По данным правоохранителей, погибшим оказался 36-летний житель Донецкой области.
Несколькими днями ранее похожий инцидент произошел во Львове. В одной из квартир многоэтажного дома по ул. Замарстиновской взорвалась граната. Один человек погиб. Впоследствии в полиции раскрыли подробности трагического инцидента. Правоохранители рассказали, что погиб 44-летний житель Чернигова.
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