Пострадавшего экстренно госпитализировали в Черноморскую городскую больницу.

В городе Черноморск Одесской области в здании, где вчера, 22 апреля, произошел взрыв, и мужчина получил тяжелые ранения, найдено большое количество боеприпасов.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Как отмечается, 49-летний мужчина, которому оторвало обе ноги, пострадал из-за взрыва самодельного устройства. "Из гаража изъято 122 гранаты", - говорится в сообщении.

В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Одесской области сообщили, что вчера медиков вызывали в один из гаражных кооперативов города Черноморск.

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"Пострадавший был в тяжелом состоянии: с ушибом головного мозга, множественными ожогами и переломами, травматической ампутацией обеих голеней. Он был экстренно госпитализирован в Черноморскую городскую больницу", - сообщили в центре.

По данным специалистов больницы, у пострадавшего также разрыв промежности, ожоги имеют очень большую площадь.

Интересные новости Одесской области - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 22 апреля в городе Черноморск Одесской области из-за взрыва боеприпаса мужчина получил тяжелые ранения, ему оторвало обе ноги. Было установлено, что в помещении, принадлежащем 78-летней местной жительнице, находился ее сын.

Ранее -19 апреля, стало известно, что в Одессе прогремели взрывы. Как оказалось, российские захватчики ударили по региону дронами "Шахед". Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили 10 из 12 вражеских беспилотников-камикадзе.

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