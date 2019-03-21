Ким Чен Ын после неудачных переговоров с Трампом собрался в Россию – СМИ

Лидер КНДР собирается посетить Россию для того, чтобы продемонстрировать всему миру хорошие отношения Москвы и Пхеньяна.

Лидер КНДР Ким Чен Ын может посетить с визитом Россию после неудачных переговоров с президентом США Дональдом Трампом во вьетнамском Ханое.

Об этом заявил бывший глава центра по вопросам Кореи Центрального разведывательного управления Эндрю Ким, передает южнокорейское издание The Donga Ilbo.

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По его мнению, Ким Чен Ын собирается посетить Россию для того, чтобы продемонстрировать всему миру хорошие отношения Москвы и Пхеньяна на фоне неудачного саммита с США.

В то же время Эндрю Ким считает, что северокорейский лидер по-прежнему нацелен на обстоятельный диалог с США и Китаем.

Как сообщал УНИАН, по итогам саммита в Ханое между Трампом и Ким Чен Ыном планировалось подписание декларации, однако саммит завершился досрочно и договоренностей по денуклеаризации КНДР достичь не удалось.