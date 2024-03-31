Уже установили почти 10 тыс. бетонных пирамид.

На Киевщине продолжается обустройство фортификационных сооружений. В частности, в области устанавливают "зубы дракона" и роют противотанковые рвы.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко. По его словам, все работы согласовываются с военными в соответствии с необходимостью и целесообразностью.

"Фортификации, которые строим, предусматривают разветвленную систему траншей, блиндажей и других видов укрытий. Устанавливаем заградительные рубежи – "зубы драконов", противотанковые рвы и другие невзрывные заграждения. Уже установили почти 10 тыс. бетонных пирамид, обустроили противотанковый ров. Работы не прекращаем ни на день, все необходимые материалы и техника есть", – добавил он.

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Глава ОВА также отметил, что строительство фортификаций происходит под постоянным пристальным контролем.

Возведение оборонительных сооружений в Украине: другие новости

Строительство фортификационных сооружений продолжается в Запорожской области. Там установлено уже 11 тысяч "зубов дракона", сообщил глава ОВА Иван Федоров.

Ранее президент Зеленский рассказывал, что Украина строит три линии обороны на юге, востоке и севере. По его словам, речь идет о более чем тысяче километров соответствующих сооружений.

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