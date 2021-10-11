Водитель проигнорировал правила дорожного движения и выехал на нерегулируемый переезд.

Днем 11 октября, на железнодорожном переезде на участке "Фастов – Житомир" комбайн протаранил поезд.

По это сообщает "Укрзализныця" на Facebook-странице.

По предварительной информации, водитель сельскохозяйственного автотранспорта проигнорировал правила дорожного движения и выехал на нерегулируемый переезд, где в то время приближался пассажирский поезд №141 "Бахмут – Львов".

"В результате столкновения поврежден локомотив поезда и шесть вагонов. Пассажиры и поездная бригада не пострадали. Комбайнер отказался от госпитализации", – говорится в сообщении.

Читайте такжеСекунды до гибели: в сети показали, как железнодорожник спас пешехода в Ривне (видео)Отмечается, что пассажиров из вагонов, в которых разбились окна, пересадили на другие места в поезде. На месте работает полиция, и из-за следственных действий поезд задерживается более чем на два часа. Задержек других рейсов пока нет.

Ранее сообщалось, как недавно в американском штате Монтана поезд сошел с рельсов. В результате аварии погибли три человека, еще 50 – пострадали.

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Автор: Катерина Шварц