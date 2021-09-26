В американском штате Монтана поезд сошел с рельсов. В результате аварии погибли три человека, еще 50 – пострадали.
Как сообщает New York Times, авария произошла рядом с населенным пунктом Джоплин.
На момент аварии в поезде было около 150 пассажиров и 13 членов экипажа.
Для расследования причин аварии и всех обстоятельств Национальный совет по безопасности на транспорте США направил группу экспертов на место событий.
Читайте такжеВ США сошел с рельсов и загорелся поезд с химикатами (фото, видео)По информации CBS News, поезд сошел с рельсов в субботу, 25 сентября, в 16:00.
Несколько вагонов перевернулись на бок.
Ранее сообщалось, как в апреле пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте. Тогда в аварии погибли 32 человека, еще – 109 получили травмы.
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