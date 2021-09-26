Причины аварии выясняются.

В американском штате Монтана поезд сошел с рельсов. В результате аварии погибли три человека, еще 50 – пострадали.

Как сообщает New York Times, авария произошла рядом с населенным пунктом Джоплин.

На момент аварии в поезде было около 150 пассажиров и 13 членов экипажа.

Для расследования причин аварии и всех обстоятельств Национальный совет по безопасности на транспорте США направил группу экспертов на место событий.

Читайте такжеВ США сошел с рельсов и загорелся поезд с химикатами (фото, видео)По информации CBS News, поезд сошел с рельсов в субботу, 25 сентября, в 16:00.

Несколько вагонов перевернулись на бок.

Ранее сообщалось, как в апреле пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте. Тогда в аварии погибли 32 человека, еще – 109 получили травмы.

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Автор: Катерина Шварц