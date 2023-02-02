Он принуждал малолетних к участию в создании материалов порнографического характера.

На Киевщине к 9 годам тюрьмы приговорили 50-летнего фотографа за изготовление и распространение детского порно.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области. "50-летний житель с. Украинки изготавливал фото и видеоматериалы порнографического характера с детьми. После этого злоумышленник продавал материалы съемок иностранцу за границу", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что злоумышленник реализовывал свою преступную деятельность в течение 2013-2020 годов и за это время изготовил около 10 тыс. запрещенных фото и видео.

Видео дня

"Сейчас установлено 43 малолетних потерпевших, которых мужчина принуждал к участию в создании материалов порнографического характера", - отметили в полиции. Установлено, что для того, чтобы дети чувствовали себя "раскованнее", злоумышленник угощал их алкоголем и электронными сигаретами.

По данным правоохранителей, в августе 2021 года следователи Киевщины направили в суд в отношении фигуранта обвинительный акт по следующим статьям: ч. 4, ч. 5 ст 301, ч. 2 ст. 156, ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины. Теперь суд избрал злоумышленнику наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Преступления против детей в Украине

Ранее СМИ сообщали, что в ходе обысков в Черновицкой епархии УПЦ МП обнаружили на ноутбуке священников детскую порнографию.

Летом в Киеве к 6 годам тюрьмы приговорили женщину, которая снимала свою маленькую дочку для порноконтента.

Осенью в прокуратуре сообщили, что от сексуального насилия со стороны российских военных в Украине пострадали люди в возрасте от 4 до 85 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: