Преступления сексуального характера, совершенные российскими военными, фиксируют во всех освобожденных от оккупантов регионах Украины.

Прокурор по ведению дел сексуального насилия Офиса генпрокурора Ирина Диденко рассказала, что в результате сексуального насилия российских оккупантов в Украине пострадали дети, женщины, мужчины и пожилые люди. Их возраст - от 4 до 85 лет.

Как она поделилась в интервью LB.ua, в настоящее время установлены пять подозреваемых в сексуальном насилии. Два дела уже рассматриваются в суде. И это точно только начало.

По словам Диденко, к сожалению, преступления сексуального характера, совершенные российскими военными, фиксируют во всех освобожденных от оккупантов регионах Украины. В то же время она не стала раскрывать количества этих преступлений.

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Прокурор по ведению дел сексуального насилия подчеркнула, что сексуальное насилие — это и публичное обнажение, содержание вместе мужчин и женщин, это осмотр женщин не женщинами, а мужчинами, это пытки гениталий и так далее.

"Поэтому нельзя говорить о том, какого пола людей больше пострадало. От сексуального насилия пострадали одинаково все категории: женщины, мужчины, дети. Что касается возраста, то мы зафиксировали такие преступления в отношении людей от 4 до 85 лет. К сожалению, нет исключений, категорий и возрастных особенностей. Люди всех полов и всех возрастов пострадали от таких преступлений. И случаев, к сожалению, очень много", - сказала она.

Список россиян, подозреваемых в изнасилованиях или попытке изнасилования

Сексуальные преступления армии РФ в Украине: что известно

Ранее замминистра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко заявляла, что уже открыто 43 уголовных производства, касающихся сексуальных преступлений оккупантов против мирного населения.

"Сегодня деятельность правоохранительных органов Украины направлена на то, чтобы задокументировать все военные преступления, которые совершает РФ. Среди них есть и сексуальные преступления против мирного населения. Уже открыто 43 уголовных производства, среди них есть те, у которых есть повторные эпизоды или несколько потерпевших", – сказала она.

Ранее в комментарии изданию Sky News 42-летняя Вика и 44-летняя Наташа из поселка под Киевом рассказали ужасные истории о том, как их изнасиловали оккупанты.

На Киевщине 11-летнего мальчика изнасиловали на глазах у его матери. Когда с ним начала работу психолог, он рисовал лишь черным цветом.

Изнасилованная в Буче Киевской области пятью оккупантами 14-летняя девушка планировала оставить ребенка после этого изнасилования, рассказывала с согласия родителей пострадавшей психолог Александра Квитко.

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