Власти напоминают, что комендантский час не отменен даже на время праздников.

В новогоднюю ночь в Киеве продолжит действовать комендантский час, как и в другие даты. Соответственно общественный транспорт в это время не будет возить пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"Необходимо неукоснительно соблюдать комендантский час, который длится с 23:00 до 05:00. В это время запрещено находиться на улице и других общественных местах", – подчеркнули городские власти.

Мэрия просит киевлян заранее планировать время возвращение домой. Отмечается, что метрополитен будет возить пассажиров только до 22:00, а наземный общественный транспорт – до 22:30.

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"Нарушители комендантского часа подвергают себя опасности и создают конфликтные ситуации с правоохранителями и силами обороны города. Передвигаться по городу во время комендантского часа можно только на автомобиле, имеющем спецпропуск", – отметили в КГГА.

Праздники в условиях войны

Весной Верховная Рада на время действия военного положения отменила все праздничные нерабочие дни, которые приходятся не на субботу и воскресенье.

По этой причине понедельник, 2 января будет обычным рабочим днем, а не выходным, как это было бы в мирное время. Аналогичная ситуация с православным Рождеством – нерабочий день не будет переноситься.

Между тем власти предупреждают, что Россия может предпринять попытку нового массированного обстрела накануне Нового года, чтобы испортить украинцам настроение к празднику.

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