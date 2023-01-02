Преступление, в котором подозревают женщину, произошло в 2020 году.

За сутки львовские патрульные обнаружили двух человек, находящихся в розыске.

В частности, задержали подозреваемую в убийстве женщину, которая два года скрывалась от следствия, сообщают в Патрульной полиции Львовской области.

Женщина нарушала комендантский час. Ее обнаружили на проспекте Свободы в центре Львова и остановили для проверки.

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"Во время проверки документов 35-летней жительницы Харьковщины патрульные установили, что она находится в розыске по ч. 1 ст. 115 (Убийство) УКУ. Преступление произошло в 2020 году. Патрульные сообщили инициатору розыска о задержании женщины", – рассказали патрульные.

Подозреваемую в убийстве сопроводили в отделение полиции для дальнейшего установления обстоятельств.

Комендантский час во Львове и области

На территории Львовщины комендантский час длится ежедневно с 00: 00 до 05:00. В это время запрещено находиться на улицах и в общественных местах.

Комендантский час не отменяли в области и в новогоднюю ночь. Не будут отменять и на Рождество.

Как отмечал глава Львовской ОВА Максим Козицкий, в течение рождественских праздников по восточному обряду в усиленном режиме будут работать органы правопорядка и работники ГСЧС.

Праздничные богослужения пройдут, но руководители религиозных общин должны провести их так, чтобы их начало или завершение не приходился на период комендантского часа.

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