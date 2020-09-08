Яремчанский городской суд Ивано-Франковской области признал виновной женщину в распространении ложной информации о коронавирусе в социальной сети.
Соответствующий приговор суда размещен в Едином государственном реестре судебных решений.
В документе отмечается, что 20 июля женщина на своей странице в соцсети Facebook распространила публикацию «На Украине американская вакцина от COVID-19 убила 5 человек», не соответствует действительности, чем распространила ложные слухи, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядке.
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Обвиняемая свою вину признала полностью и раскаялась в содеянном. Она пояснила, что распространила эту информацию, не давая надлежащую оценку ее содержанию.
В связи с этим суд обязал женщину уплатить штраф в размере 170 грн, а также 420 грн судебного сбора.
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