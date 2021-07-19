В Херсонской области, на трассе Одесса - Мелитополь – Новоазовск, ночью во время патрулирования погиб 29-летний полицейский.
Как информирует в Facebook Патрульная полиция Украины, во время выполнения служебных обязанностей в ДТП погиб патрульный Дмитрий Сапога.
Он заступил на дежурство на отрезок автодороги М-14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск".
По предварительным данным, около 2:00 инспектор остановил грузовик, когда водитель другого автомобиля DAF не учел дорожной обстановки, безопасной скорости и дистанции и совершил наезд на служебный автомобиль полицейских и Дмитрия, который был возле машины.
Патрульный получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте происшествия.
Выясняются все обстоятельства ДТП.
29-летний Сапога служил в рядах патрульной полиции Херсонской области с мая 2018 года.
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