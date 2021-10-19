Следователи открыли уголовное производство по факту получения телесных повреждений патрульным полицейским.

В Харьковской области водитель легкового автомобиля наехал на патрульного полицейского, когда тот выписывал ему штраф.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Во время вынесения постановления в отношении нарушителя он начал движение и совершил наезд автомобилем на одного из патрульных.

18 октября около 13:15 автопатруль на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" возле села Майское Харьковского района, остановил за превышение скорости автомобиль Suzuki Jimny.

Во время вынесения в отношении нарушителя 1975 года постановления о наложении административного взыскания по ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения), водитель начал движение и наехал автомобилем на одного из патрульных.

Полицейский был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Нарушителя задержали.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Читайте такжеНаезд на людей и попытка самосуда: в Мелитополе легковушка выскочила на тротуар (фото, видео)Напомним, в Днепре патрульные полицейские во время преследования мотоциклиста сбили женщину.

В полиции утверждают, что патрульные сразу же вызвали "скорую" и начали оказывать домедицинскую помощь потерпевшей.

Автор: Денис Прядко