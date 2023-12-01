В суде предательница свою вину в содеянном не признала, отметили в прокуратуре.

На Харьковщине 15 лет заключения получила бывшая полицейская, которая сотрудничала с россиянами. Предательница собственноручно написала для оккупантов перечень известных ей сотрудников СБУ и лиц, проходивших службу в зоне АТО.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура. Отмечается, что во время оккупации пгт Двуречная Купянского района правоохранительница решила продолжить строить свою карьеру, но уже при оккупантах.

"Так, будучи в то время действующим сотрудником Национальной полиции Украины, женщина заняла должность "и. о. старшего учебного инспектора полиции отдела учебных инспекторов полиции" в так называемом "Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области". Во время приема на "работу" она собственноручно написала пояснение, в котором отметила перечень известных ей граждан Украины, которые проходили службу в зоне АТО, и сотрудников Службы безопасности Украины", – говорится в сообщении.

Видео дня

Впоследствии предательница получила должность "участкового уполномоченного полиции группы участковых уполномоченных полиции Пункта полиции №1 (дислокация пгт Двуречная)" в указанном незаконном правоохранительном органе. Она лично осуществляла прием и отработку заявлений и сообщений об инцидентах.

"Ежемесячно женщина получала заработную плату в размере 50 тысяч российских рублей. В конце июля ей даже выдали "служебное удостоверение" сроком на один год. Но на такой период предательнице оно не понадобилось. В ноябре 2022 года правоохранители задержали ее в порядке ст. ст. 208, 615 УПК Украины", – добавили в прокуратуре.

При поддержке публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал виновной уже бывшую полицейскую в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). До вынесения приговора пособница оккупантов находилась под стражей. На судебном заседании она свою вину в содеянном не признала.

Задержание предателей: другие новости

В Харькове работник "Укрэнерго" передав россиянам информацию о состоянии объектов энергосистемы Украины для планирования ракетных ударов. Делал он это через бывшего коллегу, которой проживает на оккупированной Луганщине. Мужчину задержали, его обвиняют в государственной измене.

На Херсонщине сотрудники контрразведчики Службы безопасности задержали предателя, который перешел на сторону оккупантов. Депутат одного из поселковых советов области и бывший "регионал" сдал врагу даже собственного отца, который имел проукраинскую позицию и выступал против вооруженной агрессии РФ. Из-за этого мужчина попал в пыточную российских захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: