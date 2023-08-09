Женщину задержали буквально за несколько дней до ее попытки побега в РФ. Теперь предательнице грозит пожизненное заключение.

Контрразведка Службы безопасности разоблачила в Житомирской области агентку главного управления Генштаба ВС РФ, которая собирала разведданные о местах дислокации военных баз по ремонту тяжелого вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства.

Как говорится в сообщении СБУ, злоумышленницей является переселенка из Донецкой области, которая переехала в Житомирскую область весной этого года. После переезда она по собственной инициативе вышла на российские спецслужбы и предложила им свою помощь в войне против Украины. "Для этого стала активной участницей различных групп в запрещенной соцсети "Одноклассники", где она преподавала антиукраинские посты. Так, во время общения один из контактеров предложил женщине негласное сотрудничество в пользу страны-агрессора", - раскрыли детали в СБУ.

Как установило расследование, "незнакомцем" оказался представитель российской военной разведки. В случае успешного выполнения вражеских заданий он обещал своей приспешнице беспрепятственно оформить ей российский паспорт и помочь с переездом в РФ.

Видео дня

В начале разведывательно-подрывной деятельности злоумышленница передавала собранную информацию вражеской спецслужбе через закрытые чаты в мессенджере. Однако, впоследствии российский "куратор" перевел свою агентку на общение с использованием зашифрованного канала электронной почты.

Сотрудники СБУ задержали предательницу за несколько дней до ее попытки выезда в РФ через третьи страны.

Во время обысков по месту жительства задержанной обнаружены мобильные телефоны, которые она использовала для коммуникации с агрессором.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса ("государственная измена, совершенная в условиях военного положения"). Сейчас она находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Предатели Украины

СБУ в последнее время почти ежедневно ловит предателей Укураины. Так, 20 июля СБУ задержала должностное лицо "Укрзализныци", которая готовила воздушный удар РФ по логистическим путям Сил обороны на Днепропетровщине.

Вас также могут заинтересовать новости: