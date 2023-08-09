Контрразведка Службы безопасности разоблачила в Житомирской области агентку главного управления Генштаба ВС РФ, которая собирала разведданные о местах дислокации военных баз по ремонту тяжелого вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства.
Как говорится в сообщении СБУ, злоумышленницей является переселенка из Донецкой области, которая переехала в Житомирскую область весной этого года. После переезда она по собственной инициативе вышла на российские спецслужбы и предложила им свою помощь в войне против Украины. "Для этого стала активной участницей различных групп в запрещенной соцсети "Одноклассники", где она преподавала антиукраинские посты. Так, во время общения один из контактеров предложил женщине негласное сотрудничество в пользу страны-агрессора", - раскрыли детали в СБУ.
Как установило расследование, "незнакомцем" оказался представитель российской военной разведки. В случае успешного выполнения вражеских заданий он обещал своей приспешнице беспрепятственно оформить ей российский паспорт и помочь с переездом в РФ.
В начале разведывательно-подрывной деятельности злоумышленница передавала собранную информацию вражеской спецслужбе через закрытые чаты в мессенджере. Однако, впоследствии российский "куратор" перевел свою агентку на общение с использованием зашифрованного канала электронной почты.
Сотрудники СБУ задержали предательницу за несколько дней до ее попытки выезда в РФ через третьи страны.
Во время обысков по месту жительства задержанной обнаружены мобильные телефоны, которые она использовала для коммуникации с агрессором.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса ("государственная измена, совершенная в условиях военного положения"). Сейчас она находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.
Предатели Украины
СБУ в последнее время почти ежедневно ловит предателей Укураины. Так, 20 июля СБУ задержала должностное лицо "Укрзализныци", которая готовила воздушный удар РФ по логистическим путям Сил обороны на Днепропетровщине.