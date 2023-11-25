Обвиняемому в госизмене харьковчанину грозит пожизненное заключение.

Сотрудник "Укрэнерго" из Харькова через своего бывшего коллегу из Луганщины передавал РФ данные о состоянии объектов энергосистемы Украины для планирования ракетных ударов. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, 62-летний харьковчанин — сотрудник регионального подразделения "Укрэнерго" — поддерживал дружеские связи со своим бывшим коллегой, проживающим на временно оккупированной территории Луганской области.

"Имея полный доступ к рабочей базе данных, харьковчанин передавал своему экс-коллеге информацию о работе объединенной энергетической системы Украины и наиболее уязвимых мест энергетического комплекса государства. После получения необходимых данных об украинских АЭС, ТЭС и ТЭЦ житель Луганщины передавал их представителям РФ", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что предоставленная информация была необходима оккупантам для планирования ракетных ударов с целью вывода из строя электроэнергетического комплекса Украины.

Правоохранители задержали харьковчанина. Он обвиняется в государственной измене. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Житель Херсонщины сдал оккупантам своего отца-патриота — детали

В Херсонской области СБУ задержала депутата одного из поселковых советов, бывшего "регионала", перешедшего на сторону врага во время захвата региона.

Он предложил захватчикам свою "помощь" в войне против Украины, "сдавал" агрессору места пребывания участников движения сопротивления и членов их семей. Одним из первых, кого "сдал" предатель, был его отец с проукраинской позицией. Отца-патриота отвезли в местный застенок оккупантов, чтобы склонить к сотрудничеству.

Депутата-предателя назначили в оккупационную администрацию, созданную на территории громады под руководством гауляйтера Сальдо.

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