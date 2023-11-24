Предатель был депутатом поселкового совета, бывший "регионал".

В Херсонской области контрразведчики Службы безопасности задержали депутата одного из поселковых советов на Херсонщине, который перешел на сторону врага в период захвата региона. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что мужчина входил в состав запрещенной "Партии регионов", а в начале полномасштабного вторжения встречал колонны российских войск, которые заходили на территорию общины.

В СБУ отмечают, что он один из первых предложил захватчикам свою "помощь" в войне против Украины, "сдавал" агрессору места пребывания участников движения сопротивления и членов их семей. "Одним из первых кого "сдал" предатель – был его отец, который имел проукраинскую позицию и выступал против вооруженной агрессии РФ.

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Отца-патриота отвезли в местный российский застенок. Там к нему применяли многочисленные пытки, которыми пытались склонить к сотрудничеству с рашистами", - сказано в сообщении.

В СБУ отмечают, что депутата-предателя назначили в оккупационную администрацию, созданную на территории общины под руководством гауляйтера Сальдо, где он отвечал за распределение "гумпомощи" с РФ между сторонниками кремлевского режима. "Также Предатель неоднократно участвовал в разграблении домов местных жителей и похищении людей, которые оказывали сопротивление захватчикам и их приспешникам",- говорится в сообщении.

Также мужчина по собственной инициативе "дежурил" с оружием на российских блокпостах и "расквартировал" оккупантов в домах граждан, выехавших на подконтрольную Украине территорию.

После освобождения поселка он пытался "залечь на дно", чтобы избежать правосудия. Сотрудники СБУ установили местонахождение предателя и задержали его.

Во время обысков у него изъят паспорт гражданина РФ, который он получил в июне 2022 года; партийный билет запрещенной Партии регионов; пропагандистскую символику страны-агрессора и другие вещественные доказательства незаконной деятельности.

В СБУ отмечают, что задержанному сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 2 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность). Ему избрана мера пресечения - содержание под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

СБУ задержала "крота" ФСБ в Запорожской администрации - что известно

Как сообщал УНИАН, в ноябре СБУ сообщила о задержании агента российской ФСБ.

Находясь на должности главного специалиста отдела кибербезопасности ОВА, он пытался скрытно получить секретную информацию о дислокации ВСУ и оборонных закупках на территории региона. При этом, чтобы получить тайные сведения, российский "крот" пытался использовать свой доступ к серверам госучреждения.

По данным следствия, вражеским информатором оказался житель Запорожья, инженер-радиотехник по образованию. До устройства в областную военную администрацию он работал на одном из местных предприятий, которое осуществляет техобслуживание военной техники Сил обороны.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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