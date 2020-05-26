На Харьковщине накрыли схему хищения горючего в центре обеспечения ВСУ

Сотрудники центра вывозили топливо с территории воинской части и с помощью посредников продавали его предпринимателям.

В Харьковской области правоохранители выявили схему хищения горючего в одном из центров обеспечения Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ). Оперативники спецслужбы установили, что руководители среднего звена центра организовали систематическое хищение горюче-смазочных материалов, предназначенных для нужд украинской армии.

«Дизельное топливо и бензин один из фигурантов лично вывозил с территории воинской части небольшими партиями. Затем топливо аккумулировали на складах посредников и сбывали оптовыми партиями за наличные местным предпринимателям», - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали три эпизода хищения горюче-смазочных материалов общим объемом более 5 тонн.

Сотрудники СБУ задержали автомобиль посредников при перевозке очередной партии солярки в размере 3 тонн, незаконно приобретенной у военных.

В ходе шести обысков, проведенных в служебных помещениях центра обеспечения Вооруженных сил и по месту жительства фигурантов дела, правоохранители обнаружили доказательства коррупционной деятельности, а также деньги, полученные от сделки.

Решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса ("хищение, присвоение военнослужащим военного имущества, совершенные в условиях особого периода"). Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

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