В Харькове руководители колоний "воровали" у заключенных еду и продавали ее в магазины

Злоумышленники через посредников сбывали продукты учреждениям розничной торговли города.

В Харькове задержали двух заместителей руководителей исправительных учреждений и посредника, которые нелегально сбывали продукты питания, предназначенные для осужденных.

Как сообщает пресс-центр СБУ, сотрудники спецслужбы блокировали масштабные хищения руководителями исправительных учреждений Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции в сфере продовольственного обеспечения режимных объектов.

По сведениям СБУ, должностные лица организовали механизм незаконной реализации продуктов питания, централизованно закупленных Минюстом для рациона осужденных.

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«Оптовые партии продовольственных товаров фигуранты дела сбывали через посредников для учреждений розничной торговли города. Нелегально реализованную продукцию должностные лица списывали как якобы использованную на нужды заключенных. «Торговля» велась за наличные непосредственно с режимной территории исправительных колоний», - говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, размер причиненного государству материального ущерба превышает полмиллиона гривень.

Сотрудники СБУ задержали загруженные товаром автомобили посредников во время очередного выезда с одной из колоний. Из двух автомобилей изъято почти три тонны украденных продуктов.

Во время 15 обысков, проведенных в служебных помещениях Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации, четырех исправительных колоний и в помещениях фигурантов дела, правоохранители выявили деньги, полученные от сделок. Также задокументирован недостаток соответствующих товаров на складах.

В рамках уголовного производства двух заместителей руководителей исправительных учреждений и посредника задержали согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что операция по блокированию противоправной деятельности проводилась совместно со следователями территориального управления Государственного бюро расследований в г. Полтава под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.