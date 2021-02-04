Днем 4 февраля в результате ДТП на автодороге «Чугуев-Печенеги-Великий Бурлук» в поселке Печенеги Харьковской области до приезда медиков погиб 63-летний водитель легковушки.
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На месте полицейские предварительно установили, что водитель автомобиля Nissan Almera не справился с управлением и врезался в грузовик DAF, который стоял на обочине дороги во встречном направлении.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
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