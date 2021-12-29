Инциденты произошли 1 июля и 21 октября, поскольку спутники Starlink якобы постоянно маневрировали по неизвестной стратегии.

Китай пожаловался в Управление по вопросам космического пространства ООН в отношении спутников Starlink американского миллиардера Илона Маска. В заявлении говорится о том, что китайская орбитальная станция "Тяньгун" за год два раза едва не столкнулась с ними и должна была менять траекторию.

Об этом говорится в ноте Постоянного представительства Китая при Организации Объединенных Наций.

В Китае заявляют, что инциденты произошли 1 июля и 21 октября, поскольку спутники Starlink якобы постоянно маневрировали по неизвестной стратегии. Китаю трудно было оценить потенциальные риски их столкновения с космической станцией.

Читайте также"Человек года" Илон Маск умилил появлением с маленьким сыном на церемонии (видео)Как отмечается, столкновения удалось избежать благодаря тому, что китайская космическая станция успела выполнить необходимый маневр.

Китай ссылается на договор о космосе, который предусматривает, что его государства-участники немедленно информируют другие страны или Генерального секретаря ООН о любых явлениях, которые они обнаружат в космическом пространстве, которые могут представлять опасность для жизни или здоровья космонавтов.

В то же время астрофизик из Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл сказал The Guardian, что столкновение не является редким явлением в космосе, но за последние годы такие инциденты чаще из-за количества и скорости запуска спутников. По его словам, американской космической станции за последние 10 лет приходилось несколько раз уклоняться от китайских военных противоспутниковых испытаний 2007 года.

В SpaceX не прокомментировали жалобу Китая.

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