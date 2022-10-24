По предварительным сведениям, противник обстрелял Купянск ракетами С-300.

Российские военные нанесли ракетный удар по Купянску в Харьковской области.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, сегодня утром российские военные осуществили ракетный обстрел города, в результате частично разрушено административное здание.

По предварительной информации, враг обстрелял Купянск ракетами С-300.

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На месте обстрела изъяты обломки ракет и собраны другие доказательства.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ситуация в Харьковской области во время войны Украины с РФ - важнейшие новости

Россия во время полномасштабного вторжения в Украину не раз обстреливала ракетами украинские города, в частности, в Харьковской области, и захватила ряд населенных пунктов.

6 сентября украинская армия начала контрнаступление в Харьковской области. 10 сентября стало известно, что украинские воины деоккупировали Купянск.

14 числа президент Владимир Зеленский сообщил, что почти вся область освобождена от оккупантов.

9 октября противник обстреливал ряд населенных пунктов в Харьковской области. В результате вражеского обстрела в Купянске погиб мирный человек.

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