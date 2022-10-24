Российские военные нанесли ракетный удар по Купянску в Харьковской области.
Как сообщили в Офисе генерального прокурора, сегодня утром российские военные осуществили ракетный обстрел города, в результате частично разрушено административное здание.
По предварительной информации, враг обстрелял Купянск ракетами С-300.
На месте обстрела изъяты обломки ракет и собраны другие доказательства.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Ситуация в Харьковской области во время войны Украины с РФ - важнейшие новости
Россия во время полномасштабного вторжения в Украину не раз обстреливала ракетами украинские города, в частности, в Харьковской области, и захватила ряд населенных пунктов.
6 сентября украинская армия начала контрнаступление в Харьковской области. 10 сентября стало известно, что украинские воины деоккупировали Купянск.
14 числа президент Владимир Зеленский сообщил, что почти вся область освобождена от оккупантов.
9 октября противник обстреливал ряд населенных пунктов в Харьковской области. В результате вражеского обстрела в Купянске погиб мирный человек.