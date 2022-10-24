Среди обнаруженных документов было секретное боевое распоряжение военных РФ на вторжение в Украину.

Украинские правоохранители собрали в деоккупированном Изюме Харьковской области 13 мешков секретных документов вооруженных сил Российской Федерации, которые оккупанты оставили во время побега.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Харьковской области.

"Среди обнаруженных вещественных доказательств – секретное боевое распоряжение военных РФ на вторжение на территорию Украины, топографическая карта Харьковской области по маршруту движения, списки личного состава военнослужащих танковых бригад, документы структурных подразделений ВГА Изюмского района, учебных заведений, медицинских учреждений и предпринимателей", – отметили в Нацполиции.

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Военную документацию российских оккупантов нашли в подвальном помещении одного из местных учебных заведений. Там квартировались российские захватчики.

Деоккупация Изюма: что известно

Изюм освободили от российских оккупантов 10 сентября 2022 года во время масштабного контрнаступления украинских военных в Харьковской области.

Во время оккупации россияне убивали и пытали мирных жителей Изюма. После деоккупации города там начали находить места массовых захоронений украинцев.

Кроме того, за время войны город подвергся мощным обстрелам. 14 октября заместитель городского головы Изюма Владимир Мацокин заявил, что из-за большого количества разрушений в этом сезоне в Изюме невозможно восстановить централизованное теплоснабжение во все дома.

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