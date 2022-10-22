Один из раненых в тяжелом состоянии, состояние остальных медики оценивают как среднее.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли два ракетных удара, предположительно из ЗРК С-300, по объекту промышленной инфраструктуры в Харькове. В результате этих двух ударов, по уточненным данным, ранения получили 11 человек.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его данным, один из раненых в тяжелом состоянии, состояние остальных медики оценивают как среднее.

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"В течение суток враг обстреливал Волчанск, пгт Двухлетняя и другие населенные пункты в Харьковском, Чугуевском, Богодуховском и Купянском районах области. Повреждены частные дома, произошли пожары", - отметил Синегубов.

По данным областного центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализирован 45-летний мужчина в Богодуховском районе, 54-летняя женщина в Купянском и 56-летний мужчина в Харьковском районе.

Председатель ОВА добавил, что продолжается разминирование освобожденных от врага территорий. Так, за минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 803 взрывоопасных предмета.

Взрывы в Харькове 21 октября

Утром 21 октября в Харькове прогремела серия взрывов. По данным городского головы Игоря Терехова, враг попал в одно из местных предприятий, зафиксированы разрушения. В результате были ранены шесть человек.

Впоследствии враг совершил повторный обстрел Киевского района города.

Деоккупация Харьковщины

На сегодня ВСУ освободили уже 544 населенных пунктов еще 32 пункта находятся под контролем российской армии.

Более пяти месяцев около 150 тыс. украинцев жили находились в оккупации.

Несмотря на это сохраняется угроза нового наступления агрессора. Харьков постоянно под обстрелами оккупантов из-за близости к зоне активных боевых действий.

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