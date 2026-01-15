Бужинская после скандала с Грицканом сделала обнадеживающее заявление

Недавно певица объявила о разрыве с коллегой по сцене.

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская, которая перенесла серьезную операцию, вышла на связь с обнадеживающим заявлением. В своем Instagram певица сообщила, что выздоравливает.

"Дорогие Друзья! Сердечно благодарю вас всех за поддержку! Слава Богу, я начала выздоравливать и набираюсь сил", - написала исполнительница.

Она также сообщила, когда сможет вернуться на сцену.

"Согласно назначению врачей, мне нужно еще несколько недель отдыха, пока я полностью поправлюсь и смогу снова выйти на сцену и радовать вас своим творчеством", - добавила Бужинская.

Напомним, как писал УНИАН, в середине декабря 2025 года Екатерина Бужинская сообщила, что перенесла серьезную операцию:

"С болью в сердце, но с верой и надеждой делюсь с вами личным. Уже второй месяц я прохожу лечение и сейчас под наблюдением врачей в интенсивной терапии. Контактная линза вызвала серьезную травму глаза, что привело к инфекции. Поэтому я временно не имею возможности выступать, работать и, признаюсь честно, чувствую себя непросто", - отмечала она.

А спустя месяц Бужинская объявила о прекращении сотрудничества с исполнителем Михаилом Грицканом, обвинив его в непорядочности:

"В тот момент, когда один из членов команды болеет и нуждается в поддержке, другой человек выбирает путь личной выгоды, идет по головам, строит собственную славу и даже переманивает мой коллектив...".

