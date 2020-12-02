Вспышка АЧС выявлена в конце ноября на незарегистрированной ферме за пределами населенного пункта села Каменное.

В Савранском районе Одесской области на нелегальной ферме зафиксировали вспышку опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС).

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Как сообщает Раздельнянская райгосадминистрация со ссылкой на управление аграрной политики Одесской облгосадминистрации, вспышка АЧС выявлена в конце ноября на незарегистрированной ферме за пределами населенного пункта села Каменное.

«Проведены действия по ликвидации очага заболевания, приняты необходимые меры по профилактике и ликвидации АЧС в хозяйствах, деятельность которых связана с выращиванием, содержанием, реализацией живых свиней», - говорится в сообщении.

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Автор: Лариса Козовая