Теперь им грозит пожизненное заключение.

В Донецкой области двое юношей совершили двойное убийство и пытались замаскировать его, устроив пожар.

Детали дерзкого преступления сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции на своем сайте.

Отмечается, что в Торецке правоохранители получили сообщение от спасателей о пожаре в заброшенном здании. Там при тушении обнаружили два трупа - местных жителей 52 и 44 лет. На них обнаружили признаки насильственной смерти.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был выяснен ход событий и разоблачены злоумышленники. Ими оказались местные жители 16 и 18 лет. Жертвой юношей стал сначала бездомный, с которым у них возникла ссора, а затем и драка. Его начали бить руками и кирпичом, в результате чего мужчина на месте скончался.

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"Осознавая, что за совершенное преступление им не избежать уголовной ответственности, злоумышленники решили избавиться от трупа и скрыть следы преступления. Тело потерпевшего они перенесли в заброшенное здание, однако очевидцем действий фигурантов стал случайный прохожий. Мужчину, как свидетеля преступления, фигуранты убили тем же способом", - говорится в сообщении.

Оба тела были подожжены. Все это "законспирировали" под пожар из-за неосторожного обращения с огнем. В настоящее время злоумышленникам сообщили о подозрении в убийстве, совершенном группой лиц. Им грозит пожизненное заключение, а сейчас задержанные находятся под стражей.

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Автор: Юрий Годован