В Днепропетровской области женщина-водитель сбила на пешеходном переходе двух детей.
Об этом патрульная полиция Украины сообщает в Facebook.
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"Предварительно, водитель, управляя автомобилем Peugeot 308, двигался из города Днепра в направлении Запорожья, на нерегулируемом пешеходном переходе в селе Братское совершила наезд на двух малолетних детей — мальчика и девочку. Детям примерно 12 лет. Скорая госпитализировала детей в больницу в тяжелом состоянии", - сказано в сообщении.
Водитель задержана в порядке ст. 208 УПК РФ.
По факту ДТП следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса.
На месте работает следственно-оперативная группа, которая установит все обстоятельства и причины произошедшего.
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