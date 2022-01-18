Женщина купила поддельный сертификат о вакцинации в интернете.

На Днепропетровщине за фейковый ковид-сертификат будут судить воспитательницу детсада. Женщина использовала поддельный документ о вакцинации и даже предъявила его полицейскому.

Об этом сообщается на сайте Днепропетровской областной прокуратуры.

Инцидент произошел в Каменском. Под суд попала учительница детсада, которая использовала поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса.

"По данным следствия, учитель детского сада в г. Каменское предъявила полицейским заведомо поддельное свидетельство о вакцинации против коронавирусного заболевания "COVID-19", приобретенное в сети Интернет", - говорится в сообщении прокуратуры.

Досудебное расследование по уголовному производству уже завершено, его проводили работники Каменского районного управления полиции ГУНП в Днепропетровской области.

Читайте такжеНа Закарпатье в подпольной типографии фальсифицировали свидетельства о вакцинации (видео)Напомним, записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МИНЗДРАВА 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Минздраве назвали риски смертности среди невакцинированных украинцев.

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