На электронную почту предприятия пришло письмо.

Правоохранители проверяют информацию о минировании Чернобыльской атомной электростанции. Неизвестные прислали соответствующее письмо на электронную почту.

Об этом сообщает пресс-службу государственного специализированного предприятия "Чернобыльская атомная электростанция".

"28 июля на электронную почту ГСП "Чернобыльская АЭС" от неизвестного лица вновь поступило сообщение о том, что на территории промышленной площадки станции заложен взрывной предмет", - говорится в сообщении.

На электростанции объявили режим аварийной готовности, выполнили меры по защите персонала станции и мероприятия по предотвращению террористической угрозы.

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Кроме того, на АЭС создан оперативный штаб с представителями СБУ, Нацполиции, ГСЧС.

Из-за сообщения о минировании туристические группы вынуждены ждать, когда завершат поиск взрывчатки.

В пресс-службе Национальной полиции Украины в Киевской области сообщили, что продолжают проверку информации о якобы минировании Чернобыльской атомной электростанции.

"Идет проверка ... Кинологи и взрывотехники на месте", - сказали в полиции.

В пресс-службе также добавили, что в полицию сообщение об этой ситуации поступило около 10:20.

Как ранее сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается признать уголовным проступком проникновение в зону отчуждения без разрешения или самовольное поселение там.

Авторы: Таня Поляковская, Анастасия Горбачева