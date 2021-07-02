Нардепы предлагают поднять штрафы до 42,5 тысячи гривен и даже ограничивать свободу

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается признать уголовным проступком проникновение в зону отчуждения без разрешения или самовольное поселение там.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 269 народных депутатов из 341, зарегистрированного в сессионном зале.

Речь идет о правительственном проекте закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению (№4156).

Законопроектом предлагается, в частности, в Уголовном кодексе Украины установить, что проникновение в зону отчуждения или зону безусловного (обязательного) отселения без предоставления предусмотренного законом разрешения, или самовольное поселение в них, или уничтожении, повреждении или переносе знаков радиационного загрязнения или ограждения указанных зон - наказывается штрафом от 1 тыс. до 2 тыс. 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. грн до 42 тыс. 500 грн) или ограничением свободы на срок от одного до трех лет.

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Сейчас же наказание за проникновение в зону отчуждения без разрешения соответствующих органов или самовольное поселение в ней, или уничтожении, повреждении или переносе знаков радиационного загрязнения или ограждения указанной зоны предусмотрено в Кодексе Украины об административных правонарушениях. Речь идет о наказании в виде штрафа в размере от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 грн до 510 грн) с конфискацией орудий совершения правонарушения и на должностных лиц - от 25 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 425 грн до 510 грн) с конфискацией орудий совершения правонарушения.

Как ранее сообщал УНИАН, ученые зафиксировали рост ядерной активности в разрушенном реакторе на Чернобыльской электростанции в Украине с момента установления нового безопасного конфайнмента.

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Автор: Татьяна Поляковская