Водитель легковушки выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с микроавтобусом.

В Черниговской области в результате столкновения легковушки и маршрутного автобуса сообщением "Борзна-Киев" пострадали 9 человек – 2 водителя и 7 пассажиров.

Об этом УНИАН сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

Согласно информации, ДТП произошло вчера на 91 км автомобильной дороги Киев – Чернигов – Новые Яриловичи возле остановки села Лемеши.

Читайте такжеЖуткая авария под Киевом: мотоциклист с девушкой на скорости врезались в авто (фото, видео)Следственно-оперативная группа полиции на месте происшествия установила, что водитель автомобиля «Опель Вектра», двигаясь в направлении Чернигова, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где совершил лобовое столкновение с маршрутным автобусом «Мерседес Спринтер» сообщением «Борзна-Киев». В салоне микроавтобуса находились 19 пассажиров.

В результате аварии к врачам обратились 9 человек, в том числе оба водителя.

Водитель автомобиля «Опель Вектра» получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение Козелецкой центральной районной больницы. Причины ДТП выясняет следствие. Изъят видеорегистратор.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Ирина Синельник