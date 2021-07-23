В городе Сторожинец Черновицкой области женщина на внедорожнике AUDI переехала 9-летнего ребенка.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.
Инцидент произошел в четверг, 22 июля. Правоохранители установили, что 51-летняя местная жительница, двигаясь на автомобиле AUDI, допустила наезд на 9-летнего мальчика, который перед столкновением упал с велосипеда.
Врачи доставили малолетнего ребенка в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.
По данному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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