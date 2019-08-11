Трагедия в Харькове: оставленный без присмотра годовалый мальчик утонул в ванной
Полиция устанавливает обстоятельства смерти годовалого ребенка в Харькове, который вчера, 10 августа, утонул в ванной.
Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области, сигнал о том, что в квартире по месту жительства в ванной комнате утонул годовалый мальчик, поступил в полицию 10 августа в 18:40.
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По прибытию на место происшествия следственно-оперативной группы предварительно установлено, что около 18:00 отец ребенка, набрав полную ванну воды, повел сына купаться и оставил его в ванной комнате без присмотра на несколько минут. Когда мужчина вернулся в комнату, обнаружил ребенка под водой. Медики, прибывшие по вызову, констатировали смерть ребенка.
Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.
Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.