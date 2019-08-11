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Трагедия в Харькове: оставленный без присмотра годовалый мальчик утонул в ванной

13:16, 11 августа 2019
Происшествия
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Малыша оставили в ванной без присмотра на несколько минут / фото: smashinghub.com

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области, сигнал о том, что в квартире по месту жительства в ванной комнате утонул годовалый мальчик, поступил в полицию 10 августа в 18:40.

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По прибытию на место происшествия следственно-оперативной группы предварительно установлено, что около 18:00 отец ребенка, набрав полную ванну воды, повел сына купаться и оставил его в ванной комнате без присмотра на несколько минут. Когда мужчина вернулся в комнату, обнаружил ребенка под водой. Медики, прибывшие по вызову, констатировали смерть ребенка.

Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.

Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

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Теги: #ребенок#Харьковпогода в Харькове