На них составили админпротоколы за попытку незаконного пересечения границы Украины.

На Буковине пограничники задержали шестерых мужчин, которые незаконно пытались сбежать в Молдову.

Как сообщает Госпогранслужба, на участке ответственности отдела "Сокиряны" наряд отделения "Вашковцы" обнаружил вблизи границы трех человек, которые, как увидели военнослужащих, начали убегать.

"По результатам поисковых мероприятий на окраине населенного пункта Грубно удалось задержать беглецов. До линии государственной границы мужчинам оставалось около 500 м. с собой "туристы" имели документы, подтверждавшие гражданство Украины", - добавили в ГПСУ.

Впоследствии пограничники установили, что все трое являются жителями Славянска Донецкой области.

При аналогичных обстоятельствах, этой же ночью, они задержали еще трех нарушителей, а именно – жителей городов Полтава и Запорожье. Мужчины пытались нарушить границу на участке отдела "Мамалыга", где были задержаны нарядом отделения "Подворное", в 100 метрах от государственной границы.

Всех задержанных лиц доставили в пограничные подразделения для привлечения их к административной ответственности по ст. 204-1 "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

"По данному факту пограничники направили сообщение сотрудникам Национальной полиции об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 336 УК "Уклонение от призыва по мобилизации", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Одесской области бывший пограничник переправлял уклонистов в Молдову.

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