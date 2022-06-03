Стоимость "услуг" составляла до 5 тысяч долларов с человека.

В Одесской области бывший пограничник помогал уклонистам переходить госграницу с Молдовой.

Об этом журналистам сообщили в Управлении СБ Украины в Одесской области.

По оперативным данным, противоправную деятельность организовал житель региона, бывший пограничник. Стоимость "услуг" мужчины составляла от 1,5 тыс. до 5 тыс. долл. с человека. За эти деньги он обещал уклонистам переход границы вне контрольно-пропускных пунктов.

Для поиска своих клиентов, которые пытались без законных оснований покинуть территорию Украины во время военного положения, он использовал один из специализированных Telegram-каналов, где и предлагал им свои услуги. В дальнейшем злоумышленник на собственном автомобиле перевозил уклонистов в транзитную зону в районе пункта пропуска "Маяки-Паланка" и указывал конкретное место перехода госграницы в сторону Республики Молдова.

По оперативным данным, злоумышленник привлекал "связи" в пограничной службе для получения информации о режиме патрулирования пограничных нарядов.

Правоохранители задержали организатора канала во время получения 2,5 тыс. долл. от мужа при содействии перехода через госграницу.

Сейчас фигуранту готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств дела. СБУ проверяет причастность к указанному преступлению чиновников Белгород-Днестровского пограничного отряда.

Ранее сообщалось, что за незаконную переправку за границу уклонистов от воинской обязанности предусмотрено до 9 лет лишения свободы, а транспорт, на котором их вывозят, будут конфисковывать.

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