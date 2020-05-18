Оккупанты в Донецке приговорили к 13 годам проукраинского врача

По информации боевиков, вина Шаповалова заключается в проукраинском Twitter.

Оккупационная власть в Донецке отправили гражданина Украины, врача-невропатолога Юрия Шаповалова на 13 лет в тюрьму за посты в социальных сетях.

Об этом сообщает ресурс оккупантов.

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Отмечается, что 16 апреля 2020 года приговором «суда» Юрий Шаповалов осужден на 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

По информации боевиков, вина Шаповалова заключается в проукраинском Twitter: «С 2014 года указанный гражданин вел страницу в социальной сети Twitter, размещал информацию, что способствует дестабилизации общественно-политической обстановке в "республике"», - сообщает ресурс оккупантов.

Юрий Шаповалов - донецкий врач-невропатолог. Похищенный боевиками он был еще в январе 2018 года, когда возвращался с работы домой.

Как сообщал УНИАН, боевики самопровозглашенной "ДНР" спрятали от международного правосудия обвиняемого в сбитии малайзийского боинга в июле 2014 года.