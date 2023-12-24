Мусоровоз задавил человека на кладбище Одесской области.

На одном из кладбищ Одесской области произошел жуткий случай: человека насмерть задавил мусоровоз из-за халатности водителя.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции в Одесской области, происшествие случилось в населенном пункте Крыжановка Одесского района.

"Водитель мусоровоза в состоянии алкогольного опьянения наехал на сотрудника, в результате чего тот погиб", - рассказали в полиции.

Сейчас установлено, что около 14.00 водитель на мусоровозе на кладбище двигался задним ходом и совершил наезд на мужчину. Из-за несовместимых с жизнью травм, пострадавший не выжил.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Водителя задержали в процессуальном порядке и сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В рамках производства назначен ряд экспертиз. Фигуранту грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

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Вблизи села Еремеевка Одесской области произошло ужасное ДТП с участием правоохранителя, который находился за рулем в состоянии опьянения. Машина, которой он управлял, столкнулась с грузовиком, ехавшим в попутном направлении. В результате аварии одному из пассажиров ампутированы ноги, а другой получил многочисленные переломы и ссадины. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины.

Также на Харьковщине в автомобильной аварии погибли шесть человек, еще пятеро получили травмы. По данным спасателей, авария произошла утром возле села Новопавловка Изюмского района, где столкнулись три автомобиля – легковушка, микроавтобус и грузовик. С помощью специального инструмента вырезали из покореженных автомобилей пострадавших и тела погибших.

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