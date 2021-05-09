Инцидент произошел на аттракционе частного предпринимателя, который арендует площадку.

В Краматорске в парке "Юбилейный" произошел несчастный случай на аттракционе "Игла". Из-за халатности оператора одна пострадавшая получила сильные ушибы ног.

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Об этом сообщает "Краматорск 24". Происшествие произошло вечером 8 мая.

"Игла" представляет собой подобие механической качели высотой в 30 метров.

На видео с места событий можно видеть, что гондола с людьми набирает высоту, а затем падает вниз. При этом она врезается в металлические ступени.

Сообщается, что на место вызвали полицию и скорую. Однако после инцидента на "Игле" продолжили катать людей, словно ничего не произошло.

По предварительным данным, несчастный случай стал результатом грубой халатности оператора - он якобы работал второй день и забыл убрать металлические ступени под аттракционом.

В администрации парка заявили, что инцидент произошел на аттракционе частного предпринимателя, который арендует площадку.

"На территории парка «Юбилейный» работают не только коммунальные аттракционы, но и частные. Требования по вопросам безопасности ко всем одинаковые, как к коммунальным, так и к частным аттракционам. Когда происходит какая-то поломка с последствиями то аттракцион останавливают. После того как, полиция провела расследование никаких запретов на остановку данного аттракциона не последовало. Родители пострадавшей частному предпринимателю претензий не предъявили", - рассказали в администрации.

В пресс-службе полиции сообщили, что ведут по данному факту разбирательство.

«Халатность или случайность - будет установлено в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 271 УК Украины (Нарушение требований законодательства по охране труда)», - уточнили правоохранители.

Директор городских парков Виктор Маринин рассказал изданию «Общежитие», что инцидент стал результатом грубого нарушения правил эксплуатации и техники безопасности на аттракционе. Оператор "Иглы" вышел в тот вечер на подмену постоянному сотруднику, и допустил оплошность.

По его словам, пострадавшая получила сильные ушибы ног. На место происшествия приехали родители девушки, и, после общения с хозяином "Иглы", заявили, что претензий к предпринимателю не имеют.

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Автор: Дмитрий Захаров