Поскольку барсуки находятся под охраной закона, выдворить их с территории кладбища силой нельзя.

Колония барсуков "оккупировала" одно из кладбищ в Великобритании и разрывает могилы.

Животные поселились и начали размножаться на кладбище Твидмут в городе Берик-апон-Туид, что в графстве Нортумберленд, сообщает Metro.

Барсуки решили устраивать свои норы прямо в могилах и делая подкопы под памятниками, чем опечалили родственников похороненных там людей.

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По словам местной жительницы Аланы Браун, она насчитала более 40 барсуков, рыскавших среди могил. Животные появились там приблизительно полтора года назад.

"Я знаю многих людей, которые пострадали от нашествия барсуков. Они раскапывали могилу родственника моих знакомых 18 раз за последний 21 день", - рассказала Браун.

Руководство графства заявляет, что поскольку барсуки находятся под охраной закона, выдворить их с территории кладбища силой нельзя. Там заверили, что внимательно следят за ситуацией и совместно с экологами пытаются найти решение проблемы. При этом чиновники призвали жителей города "не брать дело в свои руки".

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Автор: Александр Топчий