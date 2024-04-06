Нападавший задержан, сейчас полиция решает, по каким статьям вести расследование.

В Киеве мужчина с ножом напал на сотрудников ТЦК. Об этом сообщает Деснянский районный центр комплектования и социальной поддержки.

Отмечается, что 6 апреля мобильная группа ТЦК работала на улице Шолом-Алейхема. Нападение произошло около 11.50, когда патруль разговаривал с военнообязанным: мужчина подошел со спины к одному из военнослужащих и нанес удар по голове.

"Далее достал из сумки нож и хотел ударить им другого военнослужащего ТЦК, который был рядом. Нападавший угрожал и нападал. Держа нападавшего на безопасной дистанции, военнослужащие вызвали полицию", - говорится в сообщении.

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Полицейские задержали нападавшего и задокументировали инцидент. По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения. Нападавшему грозит до трех лет лишения свободы.

Кроме этого, сейчас решается вопрос о привлечении еще одной статьи Уголовного кодекса - 129-й: угроза убийством. Эта статья предусматривает арест на срок до шести месяцев.

Другие события с участием работников ТЦК

Как писал УНИАН, в конце марта несколько женщин напали на автомобиль военнослужащих ТЦК в Хмельницкой области. Они возмущались тем, что на фронт забирают молодых ребят, а полицейские и работники СБУ остаются в тылу, и что эта машина должна быть на передовой для вывоза раненых.

Также мы рассказывали, что в Украине журналисту попытались вручить повестку когда, он проводил расследование коррупции в СБУ. Журналист убежден, что вручением повестки ему хотели отомстить как раз за антикоррупционное расследование.

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